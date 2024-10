Prorrogadas inscrições de processo seletivo do Governo de Goiás com salários de quase R$ 26 mil

São mais de 100 vagas destinadas para diversas funções

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2024

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

O Governo de Goiás estendeu o prazo para participar do processo seletivo com diversas vagas. Com a alteração, os interessados têm até o dia 25 de outubro para se candidatarem.

São 103 oportunidades disponíveis destinadas para especialistas em desenvolvimento de software, analista de sistemas e especialista em cibersegurança.

As inscrições podem ser feitas de forma exclusivamente online, por meio do Portal de Seleção. Os valores da taxa variam entre R$ 40 e R$ 120, dependendo da função desejada.

O processo seletivo acontece em duas etapas, sendo elas: análise curricular e entrevista, ambas com caráter eliminatório e classificatório. As remunerações vão de R$ 2,6 mil a R$ 25,7 mil, a depender do cargo.

Os selecionados atuarão por um período de até três anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos, e irão atuar na Secretaria-Geral de Governo (SGG), em Goiânia.

Mais informações estão disponíveis no edital.