Últimos dias de inscrições para concurso público em Goiás com salários de até R$ 4 mil

Oportunidades contemplam diversos cargos, desde nível fundamental a superior

Thiago Alonso - 25 de março de 2025

Pessoas fazendo concurso público. (Foto: Marcos Santos/ USP Imagens)

Termina na próxima semana, o prazo para as inscrições do concurso público para a Prefeitura de Iaciara. Ao todo, são ofertadas 171 vagas, cujos salários chegam a R$ 4 mil.

As oportunidades são destinadas para todos os níveis de escolaridade e contam com cara horária de 30h a 40h semanais.

Os interessados devem se inscrever até, no máximo, a próxima sexta-feira (28), por meio do site Itame Concursos, mediante pagamento de taxas que vão de R$ 70 a R$ 120, a depender do nível do candidato.

Os concorrentes serão avaliados por meio de provas objetivas, as quais estão marcadas para o dia 25 de maio. Etapas extras também serão aplicadas para determinados cargos, sendo prova de títulos e prova práticas, esta prevista para os dias 02 e 03 de agosto.

Confira todas as vagas disponibilizadas:

Agente Administrativo (05)

Assistente Social (02)

Atendente de Farmácia (02)

Auxiliar Administrativo (10)

Auxiliar de Serviços Gerais (20)

Educador Físico (02)

Eletricista (02)

Enfermeiro (05)

Farmacêutico/Bioquímico (01)

Fiscal de Obras (02)

Fiscal de Posturas (01)

Fiscal de Rendas (02)

Fisioterapeuta (03)

Gari (20)

Mecânico (02)

Médico Cardiologista (02)

Médico Cirurgião Geral (02)

Médico Clínico Geral (03)

Médico Obstetra/Ginecologista (02)

Médico Ortopedista (02)

Médico Pediatra (02)

Motorista (05)

Motorista de Ambulância (10)

Nutricionista (02)

Odontólogo (03)

Operador de Máquinas Leves (04)

Operador de Máquinas Pesadas (03)

Professor PII – Pedagogo (20)

Profissionais de Apoio Escolar (12)

Psicólogo (02)

Recepcionista (04)

Técnico em Enfermagem (06)

Técnico em Higiene Dental (06)

Técnico em Radiologia (02)

Para mais informações, confira o edital.