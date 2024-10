Conheça história por trás de clássico cartão-postal de Goiânia

Estrutura é composta por 300 kg de bronze e foi feita para resistir à ação do tempo e condições climáticas do Cerrado

Paulo Roberto Belém - 19 de outubro de 2024

Estrutura tem sete metros de altura (Foto: Goi´sa Turismo)

Que a Praça Cívica é um ponto de encontros em Goiânia, muita gente concorda. E são nesses encontros que uma clássica obra, que integra a estrutura do local, pode ser observada – o Monumento às Três Raças, levantado há 56 anos.

A série de reportagens que o Portal 6 vai publicar em celebração aos 91 anos da capital conta o que se sabe sobre esse cartão-postal que chama a atenção de quem por ali passa, seja na rotina diária ou a passeio.

Inaugurado em 03 de novembro de 1967, o monumento é de autoria da artista plástica Neusa Moraes e foi ali instalado com o intuito de simbolizar a miscigenação de três etnias distintas atribuídas à formação da população goiana: negra, branca e indígena.

Os 07 metros de estrutura é resistente às ações do tempo e das condições climáticas do Cerrado. Tecnicamente, trata-se de uma estrutura fundida com 300 kg de bronze, tornando-a imponente.

Vale destacar que, antes do Monumento às Três Raças, no mesmo local foi erguido um obelisco. No entanto, ele não era muito expressivo, sendo substituído pela nova obra.

Então, para quem quer realizar uma visita, a obra de arte está localizada na parte mais ao Norte da praça, próximo ao Coreto e à Avenida Goiás. Vale a visita e aquele registro em foto ou vídeo.

*Colaborou Augusto Araújo