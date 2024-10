Festa do Pequi acontece em Goiânia e promete maior panela de arroz com fruto do mundo

Além de uma programação cultural, o evento contará com refeições gratuitas

Beatriz Bueno - 19 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Canva)

A 4ª edição da Festa do Pequi acontecerá no dia 23 de outubro, no entreposto da Ceasa, em Goiânia, em celebração ao Dia Estadual do Pequi.

A principal atração do evento será o preparo da maior panela de pequi do mundo, com 50 sacas do fruto, 300 quilos de carne e arroz. Serão servidas mais de 2.500 refeições gratuitas, e haverá também uma feira para comercialização o fruto e produtos artesanais.

A celebração acontece no auge da temporada do queridinho do Cerrado, que vai de setembro a março, e tem como objetivo destacar a Ceasa de Goiânia como o maior entreposto de comercialização do fruto no Brasil.



Além disso, a programação cultural contará com apresentações de artistas amadores da Ceasa e manifestações tradicionais, como a folia de Reis de Jesúpolis.

O evento, que será realizado em tendas ao lado do Mercado do Produtor (Pedra 1), localizado na BR-153, Km 55, Jardim Guanabara, é aberto ao público, com acesso gratuito.