Motorista envolvido em grave acidente no Setor Bueno conta versão sobre ocorrido

Colisão envolvendo um GWM Haval H6 e um Chevrolet Ônix aconteceu na madrugada do último domingo (15), no Setor Bueno

Paulo Roberto Belém - 17 de junho de 2025

Jovem que se apresentou à Polícia Civil (PC) era o condutor do Haval H6 (Foto: Reprodução)

O condutor do veículo que se envolveu no acidente em Goiânia na madrugada do último domingo (15), que deixou uma mulher ficou gravemente ferida, e abandonou o local do incidente, deu a versão dele sobre o ocorrido, alegando que teria sido a outra condutora quem provocou a colisão, por ter avançado o sinal vermelho.

A narrativa foi comunicada ao Portal 6 através do representante legal do jovem, que conduzia o GWM Haval H6 que colidiu com o Chevrolet Ônix, dirigido pela mulher, no cruzamento das avenidas T2 e T8, no Setor Bueno.

O motorista se apresentou à Polícia Civil (PC) nesta segunda-feira (16) e disse que avançou o cruzamento com o sinal aberto para ele, sendo surpreendido pelo Ônix.

A reportagem, inclusive, teve acesso a um vídeo apresentado pela defesa, no qual é possível ver o momento em que o Chevrolet se desloca pela via, antes do acidente. Entretanto, não é possível confirmar se o semáforo estava fechado e se ele teria furado a sinalização.

Sobre as latas de cerveja que ainda “estavam geladas’ quando encontradas pelos investigadores, o jovem alegou que pertencia à noiva dele, que era passageira do Haval H6. Além disso, afirmou que teria deixado o local porque ela teria ficado “abalada emocionalmente”.

Agora, o próximo passo deverá ser o de análise das imagens do circuito de monitoramento próximo. Deve ser considerado, ainda, a possibilidade de a vítima poder dar a versão dela sobre o acidente.

Em tempo

A mulher, de 32 anos, foi encaminhada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

A reportagem entrou em contato com a Organização Social que administra a unidade de traumas para saber sobre o estado de saúde da vítima, mas ainda não houve a resposta. O espaço segue aberto.

