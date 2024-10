Emater dá detalhes em como adquirir hastes de pequi com ou sem espinho em Goiás

O comércio é destinado a viveiristas, que têm até 31 de outubro para pleitear a compra

Paulo Roberto Belém - 20 de outubro de 2024

Hastes (mudas) de pequi sendo colhidas (Foto: Emater)

Para ampliar a oferta de pequi em Goiás, a Emater está comercializando hastes do fruto, com e sem espinhos, para atender a demanda do mercado. O comércio é destinado a viveiristas, que têm até 31 de outubro para pleitear a compra.

Para adquirir as hastes, que se equivalem às mudas, os viveiristas devem estar cadastrados no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM) do Ministério da Agricultura e Pecuária, possuir mudas aptas para enxertia e estarem interessados em formar um jardim clonal para comercialização.

A Emater informa que as hastes serão comercializadas com base no número de gemas, pelo preço de R$ 2 cada, sendo as embalagens (caixas de isopor com comprimento interno mínimo de 50 cm e panos de algodão umedecidos) por conta dos solicitantes.

Cada viveirista poderá adquirir até 100 gemas de cada cultivar, sendo a oferta limitada ao estoque disponível e condicionada ao envio de manifestação de interesse.

Já a retirada das mudas ocorrerá na sede da Emater, em Goiânia, no período de 11 de novembro a 20 de dezembro, mediante agendamento prévio de no mínimo 3 dias.

Viveiristas interessados devem clicar aqui para o cadastro de compra. O pagamento das hastes será realizado no momento da retirada.

O agendamento deverá ser feito através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (62) 3201-3207, meios que também podem ser contatados para informações.