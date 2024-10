Truque simples para amolar as lâminas do liquidificador (é muito fácil)

Poucas pessoas sabem, mas é possível deixar as lâminas afiadas sem gastar nada

Ruan Monyel - 20 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@tokopediaparents)

Os eletrodomésticos são uma verdadeira “mão na roda” no dia a dia, e, entre eles, o liquidificador se destaca quando o assunto é cozinhar.

Porém, com o passar do tempo e a frequência de uso, é comum que as lâminas do equipamento fiquem desgastadas e percam a eficiência.

Poucas pessoas sabem, mas é possível recuperá-las facilmente, sem gastar nada e sem precisar de um liquidificador novo.

Apesar de ser barato, o liquidificador é um dos maiores aliados na cozinha, sendo utilizado diariamente para diversas receitas.

Com o tempo, no entanto, as lâminas do liquidificador podem perder o fio, tornando-se menos eficientes para triturar alimentos.

Comprar lâminas novas ou até mesmo trocar de equipamento parecem ser as melhores soluções, mas existe uma forma mais simples e barata de resolver o problema.

O truque, compartilhado através de um perfil no Instagram (@ramonrecomenda), mostra um jeito fácil de amolar as lâminas do eletrodoméstico.

Basicamente, você só vai precisar de um pouco de papel alumínio picotado, em quantidade suficiente para encher metade do copo do liquidificador.

Então, é só ligar o equipamento por alguns minutos. Assim, o papel alumínio conseguirá amolar as lâminas, deixando-as como novas.

Caso necessário, repita o processo e faça testes com alimentos duros para comprovar o resultado. Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ramon Neiva – Dicas Salvadoras (@ramonrecomenda)

