Aparência de Dominguinhos chama atenção nas redes sociais

Presidente da Câmara Municipal de Anápolis tem aproveitado o 2º turno para mostrar mais a rotina pessoal

Pedro Hara - 21 de outubro de 2024

Dominguinhos, presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Vivendo os últimos dias como presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PDT) tem chamado a atenção nas redes sociais não pelo trabalho que vem desempenhando à frente do Legislativo, mas pela aparência.

A parte que mais tem despertado comentários por parte dos internautas é o rosto de Dominguinhos pelas fortes intervenções plásticas e estéticas.

Adotando uma postura neutra na disputa entre Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL), o vereador tem aproveitado o 2º turno para mostrar mais da sua rotina pessoal.

A relação com alguns dos servidores da Casa e o trabalho à frente do Legislativo, como despachos e entrevistas, têm sido alguns dos conteúdos abordados por Dominguinhos no Instagram.

Apesar do desejo de permanecer na presidência da Casa, o pedetista sabe que Andreia Rezende (Avante) e José Fernandes (MDB) são os favoritos para assumir o cargo no próximo biênio.