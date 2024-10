Funcionário fica em estado grave após tentar apartar briga entre mulheres no ambiente de trabalho

Suspeita ainda tinha diversas passagens por crimes como lesão corporal dolosa e desacato

Samuel Leão - 21 de outubro de 2024

Vítimas foram levadas para a UPA de Cristalina. (Foto: Divulgação)

Na noite deste domingo (20) uma jovem, de 25 anos, foi presa após ter ido até o local de trabalho de uma conhecida, com a qual teria desentendimentos, e a esfaqueado. Na ocasião, ela ainda teria esfaqueado outros dois homens, que tentaram conter a confusão, ocorrida na cidade de Cristalina

Por volta das 23h, ela teria ido até o bar, onde a outra trabalha, alegando que não iria “deixar ela falar mal de mim”. Ao chegar no estabelecimento, ela o adentrou portando um canivete, sendo convidada a se retirar logo em seguida.

No entanto, ela ignorou o pedido e foi para cima da outra jovem, desferindo diversas facadas nela. Outro trabalhador resolveu tentar separar a briga e acabou levando uma facada no peito, ficando em estado grave. Durante o embate, a suspeita de esfaquear as vítimas ainda teria se ferido, após ser derrubada no chão.

Além dele, um segundo funcionário do local teria se ferido ao tentar intervir, de modo que a Polícia Militar (PM) foi logo acionada. Ao chegar no local, os militares conduziram os envolvidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristalina, onde receberam atendimento médico.

Após colherem o depoimento da suspeita, foi constatado que ela já tinha passagens pelos crimes de lesão corporal dolosa seguida de desacato, consumado em janeiro de 2024, lesão corporal dolosa, registrado em maio, e também ameaça, desacato e resistência, registrados em julho.

As vítimas permaneceram sob observação na unidade de saúde, sendo um dos homens atendido em estado grave. A jovem vítima também prestou depoimento, explicando ter sido atacada pelo desafeto no próprio local de trabalho.

O caso foi registrado como homicídio simples tentado e deverá agora ser investigado pela Polícia Civil (PC).