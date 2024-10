Onde assistir Vila Nova x Amazonas pela Série B nesta terça-feira (22)

Tigrão busca se recuperar de dura derrota para o Coritiba, que culminou na demissão do treinador Luizinho Lopes

Augusto Araújo - 21 de outubro de 2024

Vila Nova joga contra Amazonas nesta terça-feira (22). (Foto: Isabela Azine/ VNFC/ João Vitor Normando Cameli/ AFC)

Com um novo treinador anunciado, o Vila Nova volta a campo nesta terça-feira (22) diante do Amazonas, para tentar se manter vivo na luta pelo acesso à Série A em 2025.

A partida será válida pela 33ª rodada do campeonato e terá início às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

O Tigrão se afastou no G-4 após sofrer uma dura derrota diante do Coritiba. Jogando dentro de casa, no último sábado (19) a equipe perdeu de 3 a 0 para os paranaenses.

O resultado frustrante culminou na demissão de Luizinho Lopes, dando lugar a Thiago Carvalho no comando do time.

Agora, o Vila Nova se encontra em 6º lugar, com 49 pontos, a quatro do Mirassol, primeiro na zona de classificação à Série A de 2025.

Já o Amazonas vem de uma vitória por 2 a 1 de virada diante do Avaí, no confronto mais recente.

Gaspar abriu o placar para o time catarinense, ainda no primeiro tempo. Mas aos 38 minutos da etapa final, Cocote empatou e, aos 41, Miranda virou o resultado para a Onça Pintada.

Agora, o time amazonense ocupa a 10ª posição da Série B, com 45 pontos. Matematicamente, o acesso ainda é possível, mas a sete jogos do fim do torneio, é uma realidade difícil para o clube.

O Sportv fará a transmissão da partida pela TV a cabo, assim como o Premiere, pelo sistema de pay-per-view. Além deles, a plataforma online Globoplay repercute o duelo pelas mídias digitais.