Serviços do Rápido seguem sem previsão de normalização em Anápolis; saiba alternativa

Em nota, Prefeitura informou que problema se deu devido ao rompimento de uma fibra óptica

Davi Galvão - 21 de outubro de 2024

Rápido segue sem sistema já há uma semana. (Foto: reprodução)

Já há uma semana, os anapolinos que buscam atendimento no Rápido da Prefeitura estão sendo surpreendidos com a impossibilidade realizarem qualquer serviço, dado que o sistema está fora do ar. O rompimento de um cabo ótico seria responsável pela inatividade.

Logo ao chegar na porta da unidade, é possível constatar o problema, com uma placa alertando sobre a ausência dos serviços.

Conforme denunciado ao Portal 6 e confirmado por fontes de dentro da unidade, desde a última segunda-feira (14) o espaço, localizado no interior do Anashopping, na Av. Universitária, está impossibilitado de acessar o sistema de operações.

Como consequência, serviços de atendimento referentes a: Junta Militar, ALA 2, INCRA, Habitação, CDL, ACIA, e PROCON não estão sendo realizados no local.

Além disso, nenhum dos contatos da unidade disponibilizados no site da Prefeitura atenderam as ligações da reportagem.

Nota da prefeitura

Em nota, Prefeitura disse que problema se deu devido ao rompimento de uma fibra óptica e que equipes estão trabalhando a fim de reestabelecer o serviço da maneira mais rápida possível.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Anápolis informa que houve o rompimento de uma fibra que comprometeu o atendimento no Rápido, mas todas as providências estão sendo tomadas para sanar o problema o mais rápido possível, inclusive, estão tentando, neste momento, mas tiveram que suspender devido à chuva.

Ressalta ainda que todo os serviços, com exceção dos militares e INCRA, estão disponíveis no link do ZAP da Prefeitura.