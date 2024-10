Anápolis terá aulas gratuitas de artes marciais para crianças e adolescentes; saiba como fazer inscrição

Modalidades como boxe, kickboxing, jiu-jitsu, muay thai, capoeira, karatê e taekwondo estão incluídas no projeto

Thiago Alonso - 22 de outubro de 2024

Crianças participantes do projeto “Atleta do Futuro”. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis divulgou mais uma edição do projeto “Atleta do Futuro”, que oferece aulas gratuitas de artes marciais para crianças e adolescentes de 08 a 17 anos.

A iniciativa oferta as modalidades de boxe, kickboxing, jiu-jitsu, muay thai, capoeira, karatê e taekwondo e conta com 180 vagas, estando 80 ainda disponíveis.

As aulas serão realizadas na Associação Atleta do Futuro, localizada no Jardim Alexandrina, região Norte do município, e devem ir além da prática dos esportes, promovendo o desenvolvimento físico e social dos jovens.

Para participar da seleção, os interessados devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), solicitando o encaminhamento para o projeto por meio de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Caso haja dúvidas sobre as vagas ou o processo de cadastro, os candidatos podem solicitar mais informações entrando em contato pelo telefone (62) 99433-6094.

As atividades do programa “Atleta do Futuro” têm como principais objetivos o combate ao bullying, a promoção da autoconfiança e o desenvolvimento do raciocínio lógico.