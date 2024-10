Com apenas 3 ingredientes, você consegue fazer um delicioso biscoito natalino na Air Fryer

Além de levar poucos ingredientes, a receita fica pronta em apenas 5 minutos

Ruan Monyel - 22 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@diycomkekeu)

O Natal é, sem dúvidas, a época mais mágica do ano. E que tal aproveitar essa magia para fazer deliciosos biscoitos com as crianças?

Essa receita leva apenas 3 ingredientes e não precisa de forno. O resultado são biscoitos natalinos crocantes e deliciosos, perfeitos para saborear com a sua família.

E o melhor: além de poucos ingredientes, o preparo na Air Fryer leva só cinco minutos. Separe o papel e a caneta para anotar o passo a passo.

Mal dá para acreditar que já estamos chegando em novembro, o mês que antecede as festividades mais aguardadas do país: o Natal e o Réveillon.

E que tal aproveitar esse clima gostoso de fim de ano para aprender uma receita nova? Biscoitos natalinos super fáceis de fazer.

Além de saboreá-los, os biscoitos também podem se tornar uma fonte de renda extra durante esse período, já que são baratos e fáceis de preparar.

A receita, compartilhada por um perfil no Instagram (@diycomkekeu), é perfeita para fazer a criançada colocar a mão na massa.

Tudo que você vai precisar são 120 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de manteiga e 50 gramas de açúcar, além dos moldes para os biscoitos.

Agora, basta sovar a massa até que ela atinja uma consistência mais firme, em seguida, utilize um rolo para abri-la e cortá-la com os moldes.

Por fim, é só levar os biscoitos à Air Fryer por apenas 5 minutos a 180°C, e eles já estarão prontos para o consumo.

Mas se quiser incrementá-los ainda mais, basta usar a criatividade e decorá-los com temas natalinos. Confira o vídeo:

