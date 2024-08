Bolo bombom de cenoura: confira receita de sobremesa deliciosa que vai encantar as visitas

Uma releitura diferente do clássico virou trend na web e os internautas estão fazendo para experimentar

Magno Oliver - 01 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @Eloaalmeida88)

Você conhece ou já ouviu falar em bolo bombom de cenoura? Essa receita é a queridinha do momento e virou trend nas redes sociais.

Assim, para quem não sabe o que está acontecendo, vamos explicar. Uma nova releitura do clássico viralizou na internet e todo mundo está fazendo em casa.

Para quem ainda não viu, o bolo bombom de cenoura vem com muito mais camada de chocolate e recheio por dentro, deixando tudo ainda mais gostoso.

O perfil no Instagram de dicas e receitas culinárias da @eloaalmeida88 bombou na internet com uma receita diferente de bolo de cenoura que os internautas gostaram bastante.

Itens que você vai precisar para reproduzir em casa:

– 1 liquidificador;

– Recipiente para despejar a massa;

– Forma em formato bombom;

– 1 xícara de óleo;

– 1 cenoura grande cortada em rodelas;

– 3 ovos;

– 1 xícara de açúcar cristal;

– 2 xícaras de farinha de trigo;

– 1 colher de sopa de fermento.

Ingredientes para o recheio

2 caixinhas de creme de leite;

1 caixinha de leite condensado;

1 xícara de cacau 50%.

Modo de preparo

Coloque os 3 itens do recheio em uma panela, ligue o fogo e mexa até engrossar. Depois, desligue e reserve para despejar no bolo.

Em um liquidificador, adicione o óleo, a cenoura, os ovos, o açúcar e bata tudo por 1 minuto até homogeneizar. Em seguida, pegue um recipiente, despeje a massa, adicione a farinha e o fermento.

Pegue essa massa pronta, despeje na forma de silicone (untada com óleo) e leve ao forno pré-aquecido a 200º graus por 40 minutos.

Depois de assar o bolo, desenforme da forma de silicone, derreta 600gr de gotas de chocolate meio amargo em banho Maria, despeje na forma de bombom e espere endurecer. Faça 2 camadas de chocolate.

Feito isso, corte a massa do bolo ao meio, encaixe a primeira parte na forma de silicone com o chocolate por dentro, pegue a cobertura que você deixou esfriando na panela e recheie a parte interna. Depois, coloque a outra parte do bolo e feche com mais chocolate.

Por fim, para finalizar o bombonzão e encorpar ele de vez, leve à geladeira por mais 20 minutos, desenforme e está pronta sua receita.

Assim, confira o vídeo completo da receita do bolo de cenoura:

