MPGO cumpre mandado de busca e apreensão contra prefeito reeleito em Goiás

Na residência de um dos investigados foi encontrada uma arma de fogo

Pedro Hara - 22 de outubro de 2024

Geraldo dos Reis Oliveira (MDB), prefeito de Carmo do Rio Verde. (Foto: Divulgação)

O Núcleo Especializado em Crimes Praticados por Prefeitos (NUCPP), do Ministério Público de Goiás (MPGO), deflagrou, na manhã desta terça-feira (22), uma operação em Carmo do Rio Verde, na região central do estado, para apurar fraudes em licitações e desvios de verbas públicas na aquisição de combustíveis.

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos foi o prefeito reeleito Geraldo dos Reis Oliveira (MDB). Outros agentes, servidores, empresários e “laranjas” também estão entre os investigados.

A quebra do sigilo bancário dos envolvidos foi autorizada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). Durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados R$ 54,5 mil e uma arma de fogo em uma residência.