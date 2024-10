Sua máquina de lavar está se batendo muito? Técnico revela como arrumar

Especialista divulgou um tutorial que ajudou muito com um problema já conhecido de quem tem o aparelho em casa

22 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @jandeoficial)

A máquina de lavar se tornou uma criação para fins domésticos que todo mundo agradece por existir e nos salvar na limpeza das roupas, não é mesmo?

Assim, sem ela e a evolução da tecnologia, hoje estaríamos todos lavando nossas peças de roupas à mão e no tanque de pedra no fundo de casa.

Dessa forma, a máquina de lavar se tornou um item indispensável para a limpeza das peças, só que tudo que é bom também precisa de cuidados e manutenção.

E dessa vez um tutorial de especialista bombou nas redes sociais pois tem ajudado muita gente com um problema antigo de quem tem máquina de lavar: ficar batendo muito.

O perfil no Instagram do @jandeoficial bombou nas redes sociais com um tutorial que ajudou muita gente a lidar com uma dor de cabeça.

No vídeo, o especialista alerta para um perigo que acontece com muitos donos de máquina: o problema do balaio de centrifugação ficar batendo. Já passou por isso também? Acontece com muita gente.

Para resolver, pegue um alicate e remova os dois parafusos traseiros da carcaça da máquina. Depois disso, levante a tampa da máquina para ter acesso às molas internas do balaio de centrifugação.

É comum elas acabarem se soltando com o tempo e você se deparar com o barulho alto da máquina. Encaixe elas novamente ao anel de prensa interno e assim a sua máquina não vai mais ficar batendo na hora da centrifugação.

Confira o vídeo completo da dica da máquina de lavar:

