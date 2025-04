Poucos sabem: essa é a carne que todo churrasqueiro usa para tira gosto

Esse corte caiu no gosto dos brabos da grelha petiscarem enquanto tomam suas cervejinhas

Magno Oliver - 18 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

A carne é a atração principal de um churrasco que une amigos, familiares, além de ser uma das tradições mais fortes da cultura brasileira, principalmente no fim de semana e feriados prolongados.

Assim, com a alta no preço da carne, muita gente tem se virado para adaptar os cortes escolhidos e manter o sabor e a tradição desse costume popular acesos. E não tem sido fácil, não é mesmo?

Dessa forma, os truques dos churrasqueiros quando o assunto é carne para tira gosto antes da carne principal estão mais vivos do que nunca. Muita gente não sabe, mas existe um carne em especial que virou a queridinha do momento para um bom tira gosto.

Na hora de apreciar um bom tira gosto, os mais experientes no comando da grelha costumam abrir os trabalhos com um corte barato, versátil e cheio de sabor. Essa carne é a fraldinha.

Assim, a fraldinha é um corte que se retira da parte traseira do boi, com fibras longas e textura macia para servir em tiras, ainda pingando suco, com sal grosso na medida e muito limão.

A fraldinha é uma carne que conquista como tira gosto justamente por ser uma peça rápida de preparo. Ela é cheia de sabor, mesmo se você não usar grandes temperos.

Esse tira gosto cai bem em um churrasco pois pega muito bem o sabor da brasa e fica pronta em minutos. Bem diferente da picanha, por exemplo, que exige um tempo maior de preparo e cuidado na hora de cortar.

Muitos churrasqueiros gostam de preparar essa carne para tira gosto em tiras finas, com acompanhamento de arroz branco, farofa ou um bom vinagrete. Ela reúne praticidade, sabor inigualável, suculência, maciez e um custo acessível ao bolso.

