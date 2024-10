Alerta do Bradesco para todos os clientes do Brasil que possuem conta no banco

Novo tipo de golpe tem afetado clientes e preocupado instituição

Gabriella Pinheiro - 23 de outubro de 2024

Banco Bradesco. (Foto: Renan Dantas/ Money Times)

A instituição financeira Bradesco emitiu um importante comunicado para todos os clientes do Brasil que possuem conta no banco.

Isso porque um novo golpe tem sido recorrente e tem causado alvoroço: o da falsa central de atendimento. Nesse tipo de fraude, os golpistas fingem ser funcionários do banco para conseguir informações pessoais e financeiras da vítima.

No intuito de proteger os clientes, o banco então implementou um recurso de segurança no aplicativo. Durante uma ligação, ao abrir o aplicativo, o cliente receberá um alerta, para que o mesmo decida se a chamada é ou não confiável.

Conforme alerta a instituição, em alguns casos, os golpistas conseguem até travar a linha telefônica, dificultando o encerramento da chamada e prolongando o andamento da fraude.

Por isso, é importante sempre desconfiar de ligações que solicitam dados confidenciais, uma vez que o Bradesco nunca pede solicitações por telefone.

