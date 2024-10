Professor Alcides é multado em R$ 100 mil após manter no ar propaganda negativa contra Leandro Vilela

Pedro Hara - 23 de outubro de 2024

Professor Alcides, candidato do PL à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Júnior Gomes)

A Justiça Eleitoral multou Professor Alcides, em R$ 100 mil, por manter no ar propaganda negativa contra Leandro Vilela (MDB).

A peça em questão utiliza como plano de fundo a Operação Miquéias e afirma que Vilela estava “envolvido até o pescoço” no esquema que desviou R$ 9 milhões do fundo de aposentadoria dos servidores de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev).

A propaganda menciona ainda um suposto envolvimento amoroso do emedebista com uma mulher que trabalhava em uma empresa que atuava com os fundos de investimento.

Emissoras de televisão e rádio também foram intimadas a não veicular qualquer mídia que relacione o candidato do MDB à Operação Miquéias.

Para a ler a sentença na íntegra, clique aqui.