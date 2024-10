“Vamos avaliar”, diz Márcio sobre ida a debate da TV Anhanguera na sexta-feira (25)

Candidato afirmou que sempre que possível tenta conciliar agenda para participar de encontros

Pedro Hara - 23 de outubro de 2024

Márcio Corrêa durante sabatina no Portal 6. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

Márcio Corrêa (PL) afirmou, durante sabatina realizada pelo Portal 6, que está avaliando a possibilidade de participar do debate realizado na TV Anhanguera na sexta-feira (25).

“Eu vou sentar com a minha equipe, ver os compromissos de campanha e tomar uma decisão juntamente com a nossa equipe, com a nossa coordenação para dar essa definição”, disse Márcio.

No entanto, o candidato afirmou que tenta conciliar as agendas com a população com as sabatinas e debates.

“Sempre que possível eu tenho buscado manter meus compromissos, agendas de campanha e também participando de sabatinas”, afirmou.