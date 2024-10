6 coisas que quase todos que dirigem no Brasil fazem e não sabem que é errado e gera multa

Atitudes podem vir acompanhadas de penalidades severas para condutores

Gabriella Pinheiro - 24 de outubro de 2024

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Quando se trata de trânsito, algumas coisas são feitas por quase todos que dirigem no Brasil. No entanto, essas atitudes são errradas e pode gerar multa para quem as praticas.

6 coisas que quase todos que dirigem no Brasil fazem e não sabem que é errado e gera multa

1. Fumar no volante

Apesar de não ter uma legislação específica em todos os lugares, a prática pode ser considerada perigosa e distrativa, principalmente se interferir na atenção do motorista ou na segurança de outros.

2. Usar celular dirigindo

Outra coisa que também pode resultar em multa é usar o celular enquanto se está dirigindo. Essa prática aumenta consideravelmente o risco de acidentes.

3. Não Sinalizar ao Mudar de Faixa

Uma prática muito comum dos motoristas é esquecer de usar a seta ao mudar de faixa ou realizar uma conversão.

Isso pode gerar multas e, mais importante, causar acidentes por falta de comunicação com outros motoristas.

4. Estacionar em Local Proibido

Outra coisa que pode acarretar multa é parar o carro em calçadas, áreas de carga ou em vagas destinadas a deficientes.

Esses locais têm sinalizações específicas, e desrespeitá-las pode resultar em multas e remoção do veículo.

5. Dirigir com Documentos Vencidos

Se você por acaso esqueceu, se apresse. Pois esquecer de renovar a CNH ou o licenciamento do veículo pode resultar em penalização.

Por isso, estar com a documentação em dia é fundamental, pois dirigir com documentos vencidos pode resultar em multas e complicações legais.

6. Excesso de Velocidade

Por fim, uma das infrações mais frequentes, e que pode resultar em multas significativas, é dirigir acima do limite de velocidade. A fiscalização é rigorosa e pode incluir radares fixos e móveis.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!