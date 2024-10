6 descobertas inovadoras feitas por universidades brasileiras

A ciência brasileira tem mostrado que não está para brincadeira com inovações sensacionais que muitos não conheceram ainda

Magno Oliver - 24 de outubro de 2024

(Foto: Faculdade de Medicina da UFMG / Agência de Notícias UNICEUB))

Você sabia que a ciência brasileira está dando um show em pesquisa e inovação com descobertas incríveis e muita gente não está por dentro?

Assim, separamos para você um top 6 com algumas das mais recentes descobertas e criações de cientistas da nossa terrinha que estão fazendo sucesso.

6 descobertas inovadoras feitas por universidades brasileiras

1. Vacina contra cocaína – (UFMG)

A vacina Calixcoca foi a vencedora do Prêmio Euro Inovação na Saúde. O estudo teve votos de profissionais de 17 países e superou outros 11 finalistas. Ela foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para o tratamento da dependência em cocaína e em sua derivação potente, o crack.

2. Medicamento contra náuseas Vonau Flash – (USP)

Uma pesquisa que acabou virando remédio feita dentro da USP (Universidade de São Paulo), achou a “solução” para náuseas e vômitos e trouxe um retorno de cerca de R$ 10 milhões nos últimos 13 anos. É o medicamento Vonau Flash, uma patente concedida em 2023 representa a maior fonte de arrecadação em royalties da universidade atualmente (90%). Assim, o medicamento se tornou febre no mercado por ter ação que não dá sono e se dissolve na boca rapidamente.

3. Curativo para queimaduras graves com pele de tilápia – (UFC)

Outra descoberta inovadora feita por uma pesquisa feita na Faculdade de Medicina da UFC (Universidade Federal do Ceará) foi a descoberta do uso da pele de tilápia para ajudar na cicatrização de vítimas de queimaduras. Assim, a pele do peixe age como um curativo para queimaduras de 2º e 3º graus. Dessa forma, o uso acelera o processo de cicatrização e diminui a dor do paciente.

De acordo com os médicos desenvolvedores do método, o uso da pele da tilápia é muito mais eficiente do que um curativo comum feito com pomada e cremes que precisam ser trocados constantemente e causam muita dor. O método brasileiro foi mencionado até mesmo na famosa série médica Greys anatomy.

4. Terapia com LED para eliminar bactérias altamente resistentes no organismo – (UFBA)

Outro golaço da ciência brasileira quem marcou foi o pesquisador Fernando José Pires Sampaio que desenvolveu, em seu doutorado em biotecnologia em saúde pelo Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da UFBA, um método inovador.

O pesquisador brasileiro desenvolveu uma terapia com luzes que combatem a Enterococcus faecalis – uma superbactéria de difícil controle que provoca lesões dentárias e uma série de infecções, entre as quais urinárias, intra-abdominal e da corrente sanguínea. Assim, a abordagem se aplica tanto nos meios odontológicos quanto nos hospitalares.

5. Filtro solar com folha de maracujá do mato (UFBA)

Ainda na Universidade Federal da Bahia, outro ponto para a ciência brasileira. Pesquisadores do campus de Vitória da Conquista testaram folhas de maracujá do mato para proteção de raios solares e o experimento deu muito certo. Assim, a equipe desenvolveu uma análise com a espécie Passiflora cincinnata, uma folha comum no semiárido baiano que virou composto base para um filtro solar potente. O experimento teve muito sucesso e acabou sendo registrado pela universidade.

6. Sistema de IA para processos judiciais (UFCG)

Por fim, na tecnologia, a ciência brasileira também é 10 de 10. Em 2023, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) foi a instituição pública que lançou uma inovação para dar uma “ajudinha” no meio jurídico. Pesquisadores criaram uma ferramenta que usa inteligência artificial para desclassificar processos judiciais. O novo sistema analisa até 70 mil palavras por segundo e faz também a triagem automática dos documentos.

