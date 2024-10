Concurso dos Correios tem vagas em Goiânia, Anápolis e outros 3 municípios de Goiás

No estado, são mais de 150 oportunidades com salários variando entre R$ 2,5 mil e R$ 6,8 mil

Paulo Roberto Belém - 24 de outubro de 2024

Prédio que abriga a Superintendência dos Correios em Goiás (Foto: Sílvio Túlio)

O grande concurso dos correios que vai selecionar 3.511 novos colaboradores para a estatal em todo o Brasil, tem 151 vagas destinadas para Goiás. As inscrições estão nos últimos dias e seguem até a segunda-feira (28).

No estado, as oportunidades são para Agente de Correios – Carteiro (nível médio) e Analista de Correios (nível superior) para Anápolis (3), Aparecida de Goiânia (6), Goiânia (27), Rio Verde (65) e Uruaçu (50).

As possibilidades se dividem em ampla concorrência, pessoas com deficiência e negros e indígenas. As taxas de inscrição também são, respectivamente, R$ 39,80 e R$ 42 para os dois níveis.

Para o cargo de Agente de Correios – Carteiro, de nível médio, o salário inicial é de R$ 2.429,26.

Dos benefícios ofertados, há o vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400. Portanto, o total do salário para os cargos de nível médio fica na faixa dos R$ 4 mil. Em contrapartida, para nível superior, os salários iniciais são de R$ 6.872,48.

Com o vale-refeição, de mesmo valor, a remuneração chega aos R$ 8,5 mil. Dentre as especialidades a serem contratadas estão advogados, analistas de sistemas, arquitetos, arquivistas, assistentes sociais e engenheiros.

Vale ainda frisar a possibilidade de adesão ao plano de saúde e previdência complementar. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 15 de dezembro, em todo o país.

Para realizar as inscrições ou consultar mais informações, acesse o edital pelo site dos Correios.