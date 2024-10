Fórmula secreta para dar adeus às manchas de desodorante que ficam incrustadas nas roupas

Tirar as manchas de desodorante é simples, basta utilizar dois produto que provavelmente você tem guardado na dispensa

Ruan Monyel - 24 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@dicasdomelqui)

As manchas de desodorante são um problema comum e muito frustrante, principalmente quando ficam incrustadas nas peças favoritas.

E mesmo com todo o esforço, produtos caros e esfregação, as manchas parecem impregnadas nas roupas, desgastando o tecido e deixando a peça com aparência de velha.

Mas, e se houvesse uma fórmula secreta para acabar de vez com esse incômodo? Pois ela existe, e é mais simples do que você imagina.

Quem nunca acabou se desfazendo da sua camisa favorita devido às manchas horríveis deixadas pelo desodorante, não é mesmo?

Mesmo lavando a peça com produtos caros e fortes, nada parece resolver definitivamente esse problema, afinal, as manchas ficam incrustadas.

Porém, a solução para removê-las de forma definitiva, sem precisar gastar nada, pode estar guardada no armário da sua casa.

A dica, compartilhada através de um perfil no Instagram (@dicasdomelqui), promete recuperar a aparência original das suas roupas.

Primeiramente, verifique se a peça pode ser lavada com água quente ou se possui restrições, para evitar danos ao tecido.

Depois, comece jogando água quente diretamente nas manchas de desodorante e, em seguida, coloque um pouco de bicarbonato de sódio.

Em seguida, jogue vinagre de álcool sobre as manchas e deixe a mistura efervescente fazer efeito.

Por fim, após alguns minutos, esfregue a mistura com uma escova de dentes e lave a peça normalmente na máquina de lavar.

O resultado é uma camisa livre das manchas de desodorante de um jeito muito simples. Veja o vídeo:

