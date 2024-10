Motorista de aplicativo se revolta com proposta feita por passageira: “é desse que eu gosto”

"É cada uma que parece duas, viu", desabafou o condutor

Magno Oliver - 24 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @_robsonxerife)

Utilizar o serviço de motorista de aplicativo é ter a certeza que você viverá algum tipo de história ou situação inusitada.

Assim, seja carro, moto ou entrega de encomendas, um motorista de aplicativo vive histórias e acontecimentos que surpreendem os internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas à noite, acabou se tornando uma cena inesperada para um profissional da área.

Com a chegada do serviço de transporte por meio de aplicativo, alguns passageiros demonstram que perdem a noção das coisas e situações.

Isso porque o perfil no Instagram do Uber Robson Silva, @_robsonxerife, publicou um vídeo de uma viagem com um pedido de uma passageira para lá de inusitado.

“Eu fiz uma corrida para uma moça, eu deixei ela no endereço tal, ela virou para mim e falou: eu tenho 300 conto aqui, tu quer ficar aqui comigo?”, diz o motorista no início da gravação.

Espantado com a atitude, o motorista respondeu: “eu virei do nada, ai eu falei: NÃO. Ela perguntou porque, eu disse que era casado”.

Não contente, a passageira resolve passar de novo dos limites, falando que “é desse que eu gosto”.

“Aí eu te pergunto: e se fosse eu oferecendo esses R$ 300 para ela ficar comigo no endereço X? Eu tava era atrás das grades da cadeia já, na penitenciária. Tu tá entendendo?”, finalizou o condutor.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Robson Silva ⚽ (@_robsonxerife)

