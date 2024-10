Mulher terá de trocar nome do filho após cartório se recusar a registrar o escolhido por ela

Medida foi tomada porque o local entendeu que a criança poderia ter problemas no futuro

Matheus Brandão - 24 de outubro de 2024

(Imagem: Ilustração)

Uma mulher se viu obrigada a repensar o nome de seu filho após o cartório se recusar a registrá-lo como “Scream”.

O caso, que viralizou após ser compartilhado no Reddit, gerou grande repercussão e debate entre os internautas, principalmente por conta da escolha peculiar inspirada no termo que significa “grito” em inglês, e que também remete ao famoso filme de terror.

De acordo com a postagem da mãe na rede social, ela estava determinada a batizar o filho com esse nome, mas foi surpreendida pela recusa dos funcionários do cartório, que argumentaram que a escolha poderia causar constrangimento para a criança ao longo da vida.

Em muitos países, o sistema de registro civil permite que cartórios vetem nomes que sejam considerados prejudiciais ou que possam expor a pessoa a situações embaraçosas.

O objetivo é proteger o bem-estar da criança, garantindo que ela não se torne alvo de piadas ou discriminação devido ao nome.

Nas redes sociais, a história dividiu opiniões. Enquanto alguns usuários do Reddit defenderam o direito dos pais de escolherem livremente o nome dos filhos, outros concordaram com a decisão do cartório, argumentando que nomes incomuns ou associados a elementos culturais negativos podem, de fato, afetar a vida social da criança.

Houve também quem lembrasse de casos semelhantes em que pais tiveram escolhas de nomes rejeitadas por serem consideradas exageradas ou bizarras.

Além da questão legal, muitos usuários ponderaram sobre a responsabilidade dos pais em fazer escolhas conscientes e adequadas para o futuro dos filhos.

Alguns comentários ressaltaram que nomes excêntricos podem gerar implicações sociais negativas, principalmente durante a fase escolar, quando as crianças estão mais suscetíveis a bullying.

A mãe, apesar de frustrada, agora terá que escolher outro nome para o filho que atenda aos padrões estabelecidos pelo cartório e retomar o processo de registro.

Outros casos

Essa não é a primeira vez que casos desse tipo ganham destaque nas redes sociais. Recentemente, histórias de pais que tentaram registrar nomes como “Lucifer” e “Batman” também geraram polêmica.