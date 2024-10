Pedreiro ensina como fazer massa caseira que pode ajudar a reduzir infiltrações

Especialista ensinou como acabar com os fungos e combater a umidade que surge nas paredes

Magno Oliver - 24 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Aquisefazoficial)

Dar aquela reformada na parede de casa é o sonho de muitos brasileiros, principalmente quando ela está repleta de infiltrações, fungos e mofo.

Assim, problemas de umidade na estrutura da parede são sempre frequentes e, vira e mexe, estão por aí causando dor de cabeça em moradores de casas e apartamentos.

A umidade é um problema grave, pois pode causar danos estruturais, além de contribuir para o surgimento de fungos que acabam destruindo a nossa saúde.

Pensando nisso, um pedreiro especialista nesse tipo de problema bombou nas redes sociais compartilhando um tutorial muito bom e inovador.

Pedreiro ensina como fazer massa caseira que pode ajudar a reduzir infiltrações

O canal no YouTube do pedreiro Flávio( aquisefazoficial) usou uma medida paliativa simples de ser feita. Ele consegue dar um fim temporário no problema usando uma massa caseira polimérica.

Segundo ele, a técnica durou mais de cinco anos nas aplicações que fez, e sem a necessidade de reparos estruturais.

“Parede que está esfarelando pouco, você bate e ela esfarela pouco, isso é um problema sério”, diz ele no início da gravação.

Logo em seguida ele explica como funcionam os tipos de umidade em parede, como elas acontecem, as causas e o que fazer para amenizar bastante o problema.

Depois ele mostra etapas do processo para impermeabilizar a umidade na estrutura. No tutorial, ele começa removendo um pouco do reboco descamando a parte afetada da parede.

Em seguida, é a vez de aplicar a solução impermeabilizante na estrutura para, no final, aplicar a massa que vai endurecer e não deixar mais que a umidade alcance mais estruturas da parede.

Confira o vídeo completo com o tutorial do pedreiro:

