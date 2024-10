Preso homem que decepou a mão da ex com facão em Anápolis

População estava se mobilizando para uma tentativa de linchamento

Davi Galvão - 24 de outubro de 2024

Suspeito foi encontrado em um lote baldio próximo ao local do crime. (Foto: Reprodução)

O homem suspeito de ter decepado a mão da ex-companheira na noite desta quinta-feira (12), em Anápolis, foi localizado pelas autoridades.

A reportagem do Portal 6 apurou que o indivíduo foi encontrado em um lote baldio próximo ao local do crime, no bairro São Jerônimo.

Ele foi detido por policiais militares, enquanto a população se mobilizava para uma tentativa de linchamento.

Logo após o ataque, o Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, prestando os primeiros socorros à mulher.

Uma “UTI móvel” do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi mobilizada ao endereço para oferecer atendimento de emergência.