Divulgada imagem do maestro Andreyw Batista na prisão

Investigações apontam que, além de manter a posse dos arquivos pornográficos, o maestro também os compartilhava pela internet

Davi Galvão - 20 de março de 2025

Andreyw Batista foi preso pela PF nesta quarta-feira (19)

O Portal 6 obteve acesso a primeira foto do maestro Andreyw Batista já no interior da prisão, após ter sido preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (19) por armazenar e compartilhar pornografia infantojuvenil.

No registro, Andreyw aparece com blusa amarela enquanto segura um cartaz com informações como nome completo, dia do mandado de prisão, artigo e motivo.

As investigações apontam que, além de manter a posse dos arquivos pornográficos, o maestro também os compartilhava pela internet.

Em tempo

Formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) no curso de Educação Artística, Andreyw Antônio Batista se destacou por estudos em Regência Orquestral com outros grandes nomes da maestria, como Emilio de César, Ailton Escobar, Dante Anzollini e Roberto Duarte.

O maestro também atuava na Orquestra Sinfônica de Goiás, na Rede Municipal de Núcleos Musicais da Orquestra Sinfônica de Goiânia e na Equipe de Capelania da Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangelica).

À reportagem, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Goiás (Secti) informou que o suspeito já foi afastado de todas as funções da Orquestra Sinfônica, enquanto que a Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult) afirmou já ter solicitado a exoneração do maestro.

Por fim, a UniEvangelica relatou ter recebido com surpresa o ocorrido, mas que confiará na Justiça e nas autoridades, que devem investigar o caso.

