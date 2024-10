6 países mais caros para turistas que desejam conhecer a Europa

Levantamento levou em consideração o valor diário de comida, transporte, pacote turístico e hotel para duas pessoas

Magno Oliver - 25 de outubro de 2024

As incríveis belezas da Noruega fazem com que se torne um destino altamente desejado. (Foto: Reprodução)

Sair de onde mora e poder viajar para conhecer a Europa é o sonho de muita gente, mas nem todo mundo consegue ir para esses países mais caros.

Muitos desses destinos oferecem experiências únicas, paisagens de tirar o fôlego, monumentos históricos e gastronomia sofisticada.

E é inspirado nisso que o site “Budget Your Trip” aprofundou no assunto e listou os países mais caros do Velho Continente para se visitar.

O levantamento levou em consideração o valor diário de comida, transporte, pacote turístico e hotel para duas pessoas.

6 países mais caros para turistas que desejam conhecer a Europa

1. Malta

O primeiro lugar disparado e que deixou o olho dos organizadores da listagem arregalado foi Malta. A região é uma pequena ilha que fica no Mar Mediterrâneo com praias paradisíacas e incríveis patrimônios históricos. De acordo com o levantamento, o custo médio diário para um turista aproveitar uma passada por lá é de € 321 euros ($ 1980,00 por dia).

2. Suíça

O top 2 não foi surpresa, pois é considerado um dos países mais caros do mundo para se viajar. Na terra dos Alpes e relógios de precisão, o luxo e a qualidade têm seu preço e ele é bem alto.

Os preços elevados por lá desafiam até os viajantes mais experientes. E isso vai de transporte, turismo, gastronomia e hospedagem. O levantamento mostra que são cerca de R$ 1.398,80 (€ 269 euros) diários para um viajante aproveitar.

3. Liechtenstein

Pequeno no tamanho territorial, mas enorme, em questão de custos de viagem. Assim, Liechtenstein, entra na terceira posição do levantamento do site. Localizada entre Suíça e Áustria, a pequena região tem altos custos de hospedagem, alimentação, transporte e gastronomia. O site apurou que é preciso gastar em média € 235 euros ($ 1.430 por dia) diariamente para curtir um turismo com o mínimo de qualidade possível por pessoa.

4. Paris – França

A boa imagem mundial que se fez sobre o lugar acabou dando um custo turístico bem alto para a região. Assim, a capital da França, Paris, ocupa a quarta posição do ranking. É considerada uma das cidades mais visitadas do mundo, com uma gastronomia famosa e reconhecida mundialmente, mas para conhecer é preciso gastar muito. De acordo com o levantamento, o gasto médio por dia é de € 233 euros ($ 1.430).

5. Mônaco

Famosa e reconhecida mundialmente, a quinta posição é da cidade de Mônaco, um microestado localizado na Riviera Francesa, a sudeste da França. A terra dos incríveis cassinos e das corridas de Fórmula 1 que ficam entre o Mar Mediterrâneo também figura um ponto turístico de alto custo. De acordo com o levantamento, o gasto médio por dia é de € 211 euros($ 1.300).

6. Islândia

Por fim, o sexto e último lugar está com a Islândia. A terra do fogo e do gelo é um paraíso natural de tirar o fôlego.

Porém, os preços podem congelar o bolso até mesmo dos viajantes mais destemidos. O destino é muito procurado por amantes da natureza, de trilhas e rolês marítimos.

A famosa vista da aurora boreal, que cobre o céu de tons de roxo, rosa e verde tem um custo alto. Uma visita nesse lugar de belezas naturais pode custar, em média, R$982,80 por dia (€ 189).

