Israel inicia ataque contra Irã; fortes explosões atingem Teerã

Site afirma que explosões são início da antecipada retaliação de Israel conta o Irã, após o último ataque no início de outubro

Folhapress - 25 de outubro de 2024

Imagem ilustrativa de míssel utilizado pelo Irã para atacar Israel. (Foto: Reprodução/YouTube)

GUILHERME BOTACINI

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Exército de Israel confirmou na noite desta sexta (25) que iniciou ataques contra o Irã. Fortes explosões foram ouvidas em Teerã e nos arredores da capital, de acordo com relatos na imprensa local, ligada ao regime.

A agência de notícia iraniana Fars informou que várias explosões foram ouvidas nos arredores Teerã e na cidade próxima de Karaj. Não há ainda um comentário oficial do regime iraniano sobre o ocorrido.

“Em resposta aos meses de ataques contínuos do regime do Irã contra o Estado de Israel, neste momento as Forças de Defesa de Israel estão conduzindo ataques de precisão contra alvos militares no Irã”, disseram as Forças Armadas dos país em comunicado.

“Como todo país soberano no mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder”, diz ainda a nota. “Nossas capacidades de ataque e defesa estão totalmente mobilizadas.”

De acordo com a rede americana Fox News, o governo dos Estados Unidos foi notificado do ataque por Israel pouco antes do início da ação.

A ofensiva de Israel é uma resposta ao ataque executado pelo Irã com cerca de 200 mísseis no início de outubro, por sua vez anunciado como uma retaliação pela morte de Hassan Nasrallah, então líder do grupo xiita libanês Hezbollah, fomentado, financiado e armado pelos iranianos e também aliados do grupo terrorista palestino Hamas.

Aquela foi apenas a segunda ofensiva do Irã contra território de Israel. A anterior, inédita, havia ocorrido em abril, em meio à escalada do conflito de Tel Aviv contra o Hamas na Faixa de Gaza.

A TV estatal da Síria também afirmou que explosões foram ouvidas na capital, Damasco.