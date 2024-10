Demi Lovato perde sobrinha no parto

morte aconteceu há cerca de um mês, no dia 27 de setembro, mas Demi e sua família só falaram publicamente sobre o assunto agora

Folhapress - 26 de outubro de 2024

Cantora Demi Lovato já se apresentou em Goiânia, em 2017. (Foto: Reprodução/Instagram).

ANAHI MARTINHO – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Demi Lovato, 32, lamentou neste sábado (26) a morte da sobrinha, Xiomara. A bebê, filha de sua irmã caçula, Madison, nasceu morta após uma cesária de emergência.

A morte aconteceu há cerca de um mês, no dia 27 de setembro, mas Demi e sua família só falaram publicamente sobre o assunto agora. “Descanse em paz minha linda, perfeita sobrinha Xiomara. Sou tão grata por ter tido a chance de pegá-la no colo. Serei para sempre sua titia. Te amo tanto, Madison”, escreveu a cantora no Instagram.

Madison, que é irmã de Demi apenas por parte de mãe, tem 22 anos. Essa era sua primeira filha com o companheiro, Ryan, e primeira sobrinha da cantora. As duas têm ainda uma irmã mais velha, Dallas Lovato, de 36 anos. A família da artista vive no Texas.