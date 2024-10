“Coincidência divina”, diz mulher após reviravolta que encerrou perseguição de 9 meses em Anápolis

Com exclusividade ao Portal 6, vítima relatou ter sofrido diversas formas de ameaças e pressões psicológicas

Paulo Roberto Belém - 28 de outubro de 2024

Policiais prenderam o homem nesta segunda-feira (28) (Foto: Captura de tela)

Uma mulher conversou com exclusividade com o Portal 6, revelando o histórico de perseguição que tem sofrido do ex-companheiro, e o estresse que tem vivido nos últimos nove meses.

Sob pedido de anonimato, a vítima relatou que tem sofrido diversas formas de ameaças e pressões psicológicas.

“Chegou a me mandar áudios e mensagens me ameaçando pela descrição do pix”, afirmou, dizendo que notificou tudo às autoridades.

Para se proteger, a mulher chega até mesmo a evitar relacionamentos com outras pessoas, enquanto vive esse drama. “Se me ver com outra pessoa, ‘não vai ficar bom para mim’. E esse ‘não ficar bom para mim’ é o quê?”, questionou.

Mais recentemente, neste domingo (27), o suspeito chegou a bate à porta da casa onde mora, tendo conseguiu entrar no condomínio dizendo ser “motorista de aplicativo”. “Chamei a polícia e ele fugiu”, contou.

No dia seguinte, no entanto, o homem acabou sendo preso em flagrante pela PM, em mais uma dessas perseguições.

Atrás das grades

O suspeito, de 45 anos, foi preso nesta segunda-feira (28), no Centro de Anápolis, quando foi surpreendido por uma viatura enquanto seguia a ex-companheira.

“Hoje, quando fui deixar minha filha na escola, percebi que ele estava atrás de mim”, citou ela. A vítima chegou a até mesmo filmar a situação.

Assim, enquanto fugia do homem, ela se deparou com o veículo da PM, no que ela classificou como uma “coincidência divina”.

O suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis. “Que ele permaneça preso”, concluiu a mulher.