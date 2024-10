Dona de imóvel não consegue contato com pedreiro e tem infeliz surpresa ao chegar em casa

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas pôde apenas confirmar o óbito da vítima

Da Redação - 28 de outubro de 2024

Profissional foi encontrado pela dona do imóvel inconsciente no alçapão. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 39 anos, morreu na noite deste sábado (26), após levar um choque elétrico. O caso aconteceu no Jardim Europa, em Itumbiara.

A vítima era pedreiro e estava realizando serviços em uma residência quando tudo aconteceu.

Conforme a contratante, o último contato que ela teria tido com o trabalhador foi por volta das 13h. Sem conseguir mais falar com ele e preocupada, ela decidiu ir até o local.

No endereço, a mulher tentou entrar no imóvel, mas percebeu que estava tudo trancado. Neste momento, ela acionou um chaveiro e se deparou com o homem inconsciente no alçapão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas pôde apenas confirmar o óbito da vítima.