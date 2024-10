Fãs realizam homenagem para cantor Liam Payne, em Goiânia

Grupo, autodenominado "directioners", também acendeu velas, em luto e com o propósito de celebrar o legado do cantor

Samuel Leão - 28 de outubro de 2024

Fãs do Liam Payne, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Fãs do cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, se reuniram no último domingo (27) no Parque Flamboyant, em Goiânia, para prestar uma homenagem ao artista. O evento emocionou os presentes e foi registrado em uma publicação no X, antigo Twitter, compartilhada na manhã desta segunda-feira (28).

A homenagem contou com a presença de dezenas de fãs, que organizaram um mural repleto de fotos do cantor, frases de carinho, e cartas de agradecimento. Com balões e flores, o ambiente foi decorado com elementos que celebravam a trajetória de Liam e o impacto que ele teve na vida dos seguidores. “Nunca te esquecerei, meu amor. Obrigado por ter estado na minha vida e na vida de tantas directioners e pessoas que te amam tanto”, disse uma das fãs.

O grupo, autodenominado “directioners”, também acendeu velas em luto e com o propósito de celebrar o legado do cantor. O mural incluía imagens de momentos icônicos dele, tanto em carreira solo quanto na época em que fazia parte da banda britânica One Direction.Várias mensagens de fãs expressavam saudades e gratidão.

Além do mural, as fãs deixaram cartas e flores, simbolizando o carinho que sentem pelo cantor. “Vou sentir sua falta para sempre. Te amo e sempre te amarei, Liam”, escreveu uma fã, em um bilhete deixado no local. A atmosfera do evento foi carregada de emoção e amor, mostrando a devoção dos fãs goianos pelo artista.

Em tempo

Liam Payne faleceu no dia 16 de outubro, após cair da varanda do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina. A investigação aponta que o cantor já estava inconsciente no momento da queda, pois a posição em que seu corpo foi encontrado indica que ele não tentou se proteger. Essa hipótese reforça a ideia de que sua morte foi um acidente trágico.

Antes do incidente, Liam teria consumido “cocaína rosa”, uma droga em pó conhecida por misturar substâncias como cetamina, ecstasy e opioides. Embora raramente contenha cocaína, a droga é popularmente chamada assim devido à sua apresentação em pó. Horas antes de sua morte, ele foi visto acompanhado de prostitutas, contratadas por meio de um aplicativo, que relataram à polícia que, em sua presença, ele consumiu apenas álcool.