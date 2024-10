Inacreditável: mulher volta de pizzaria e encontra casa invadida por vizinha ‘tocando violão’

Vítima precisou acionar a Polícia Militar após encontrar casa toda revirada e ser ameaçada

Augusto Araújo - 28 de outubro de 2024

Mulher voltou para casa e encontrou pertences revirados e invasora armada com faca. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 47 anos, foi levada à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia sob a suspeita de invadir uma casa e ameaçar os moradores com uma faca.

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (27), no bairro Residencial Serra da Mesa.

Conforme relatado pela proprietária do apartamento, de 48 anos, ela havia saído com o filho para uma pizzaria, horas antes. Ao voltar, no entanto, a mulher teria se deparado com a invasora dentro da residência, que fica no primeiro andar de um prédio.

Segundo a vítima, a suposta autora teria adentrado no domicílio por meio de uma janela que fica de frente para a rua, que não tem tela de proteção.

A suspeita ainda teria sido encontrada com uma faca ao lado, enquanto tocava um violão, sentada na cama do quarto que invadiu. Ela ainda teria colocado fogo em alguns objetos e revirado alguns pertences, bagunçando o lar.

Dessa forma, a moradora teria tentado confrontar a invasora, momento este em que ela teria puxado a faca e feito ameaças. Assim, a vítima correu do apartamento e ligou para a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local.

Ao questionar a suspeita a respeito da invasão, ela apresentou um estado de confusão mental, dizendo que estava sendo seguida e que entrou no apartamento para fugir dos perseguidores.

Diante dos fatos, tanto a moradora quanto a invasora foram levadas para a delegacia, onde um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) foi assinado contra a suposta autora, por invasão de domicílio e por portar arma branca fora de casa sem a devida licença ou autorização.