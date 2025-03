Pouco mais de um mês após bebê morrer trancado em carro, mãe fala sobre relação com dona de creche

Atualmente a empresária cumpre prisão domiciliar após a Justiça entender que o crime ocorreu sem violência

Paulino Henjengo - 30 de março de 2025

Mãe do menino Samuel faz desabafo nas redes sociais (Foto: Reprodução/instagram)

Quarenta dias após a morte de Salomão Rodrigues Faustino, de 2 anos, a mãe do garotinho, Giselle Rodrigues, de Nerópolis, respondeu perguntas em caixinhas do Instagram para falar sobre a perda do filho e a amizade com a dona da creche envolvida na morte do menino.

Ao ser questionada se era amiga de Flaviane Lima Souza, Giselle respondeu que a considera e tem muito amor por ela.

“Hoje eu considero. Eu não sei explicar que amor é esse que Deus colocou no meu coração por ela! A pessoa Flaviane, eu sempre admirei, escolhi a dedo quem e onde meu filho ficaria”, explicou.

Outra usuária perguntou se, ao menos, ela havia recebido uma explicação por parte da empresária sobre os motivos que a levaram a esquecer o menino. Em resposta, a mãe de Salomão disse que não há uma explicação para o que aconteceu e que não a julga.

“O mundo pode julgar ou não, mas me coloco no lugar dela também; são duas famílias que, neste momento, estão destruídas”, afirmou.

Relembre o caso

Salomão Rodrigues Faustino morreu após ficar preso dentro de um carro por cerca de quatro horas, no dia 18 de fevereiro.

Ao perceber o que havia acontecido, Flaviane acionou o Corpo de Bombeiros para prestar socorro ao bebê. Ele foi encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas não resistiu.

Os laudos médicos indicaram que o menino sofreu hipertermia – uma elevação da temperatura corporal.

“O prontuário médico define que a morte ocorreu às 18h22 e que a criança sofreu um total desequilíbrio de sua capacidade de regular a temperatura corporal”, explicou o delegado André Fernandes.

Prisões

Os agentes de segurança pública efetuaram a prisão de Flaviane em Itaberaí, a 80 km de Nerópolis. Após ser autuada, ela foi levada ao Complexo de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, onde permaneceu presa preventivamente.

Em 27 de fevereiro, a dona da instituição infantil teve a prisão convertida para domiciliar. No entanto, em 6 de março, a Justiça a tornou ré por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, fútil e cruel.

O delegado afirma que imagens mostram que ela estava desesperada, com medo e surpresa quando descobriu o erro que cometeu. “Foi um lapso de memória violentíssimo. Foi um desespero total, que a deixou sem ação. Todo o preparo que ela tinha, naquele momento, não foi suficiente”, disse André.

Atualmente, a empresária cumpre prisão domiciliar após a Justiça entender que o crime ocorreu sem violência.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!