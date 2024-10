Mulher relata viver momentos de terror após morte do marido, em Anápolis

Uma viúva, de 51 anos, procurou a delegacia, relatando estar vivendo “momentos de terror”, após a morte do marido. O caso ocorreu nesta segunda-feira (28), no Loteamento Guanabara, região Norte de Anápolis.

Segundo a vítima, o marido dela — com quem foi casada por nove anos — morreu há três meses e, desde então, a relação com os filhos do homem tem sido conturbada, chegando ao ápice nesta ocasião.

De acordo com a mulher, o marido deixou um imóvel, onde vivia com ela, e alguns veículos, que foram divididos igualmente entre os herdeiros.

Contudo, os filhos não teriam ficado satisfeitos com a divisão, exigindo também que a ex-madrasta desocupe a casa, a qual, segundo ela própria, havia sido comprada para manter distância dos filhos, com quem não tinha uma boa relação familiar enquanto o companheiro ainda estava em vida.

Apesar da resistência, uma das filhas do falecido, de 26 anos, acabou por, nesta segunda-feira (28), invadir a residência pulando um muro.

No local, ela arrombou a porta da sala e levou vários eletrodomésticos, incluindo duas geladeiras. Não o bastante, a jovem também teria levado todas as fotos restantes do pai.

Diante disso, a mulher procurou a Polícia Militar (PM), sendo encaminhada a uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde relatou estar “aterrorizada” com a atitude dos filhos do então companheiro.

Agora, um inquérito deverá ser aberto a fim de identificar as circunstâncias do caso, assim como a localização dos objetos.