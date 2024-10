Onde assistir Goiás x Operário-PR pela Série B nesta terça-feira (29)

Equipes vêm de vitória e se enfrentam tentando alcançar o G-4

Augusto Araújo - 28 de outubro de 2024

Goiás e Operário-PR se enfrentam nesta terça-feira (29), pela Série B. (Foto: Rosiron Rodrigues/ GEC/ André Jonsson / OFEC)

Tentando decolar nesta reta final de Série B, o Goiás terá um duro duelo contra o Operário-PR nesta terça-feira (29), em partida válida pela 34ª rodada do campeonato.

A bola vai rolar a partir de 19h, no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia. Alex Gomes Stefano irá comandar a equipe de arbitragem.

O Esmeraldino conseguiu subir uma posição após uma magra vitória diante do Amazonas, na última sexta-feira (25). Juninho, nos acréscimos do primeiro tempo, decretou o 1 a 0 para a equipe goiana.

Dessa forma, o Verdão alcançou o 9º lugar na tabela da Série B, faltando cinco partidas para o fim da competição.

Matematicamente, ainda há chances do Goiás alcançar o 4º colocado (Novorizontino). No entanto, será preciso tirar uma diferença de nove pontos em 15 que faltam para ser disputado, o que é bastante improvável.

O Fantasma também vive situação parecida. Com 50 pontos, o time se encontra em 7º lugar, a sete pontos do Novorizontino, e vem com tudo para o duelo desta terça-feira.

No confronto mais recente do Operário, realizado na última quarta-feira (23), o time paranaense venceu o América-MG pelo placar mínimo. Ronald, aos 25 minutos, fez o gol solitário que decretou a vitória por 1 a 0.

A TV Brasil fará a transmissão da partida em rede aberta, assim como o Premiere, pelo sistema de pay-per-view.

Os fãs também podem acompanhar o confronto ao vivo pelo canal Goat, no YouTube, e pela plataforma de streaming Globoplay.