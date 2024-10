Onde assistir Internacional x Flamengo pelo Brasileirão na quarta-feira (30)

Equipes vêm de vitória e lutam pelos primeiros lugares da competição

Augusto Araújo - 28 de outubro de 2024

Internacional e Flamengo jogam pelo Brasileirão nesta quarta-feira (30). (Foto: R Duarte / SC Internacional / Marcelo Cortes / CRF)

De olho na disputa pelos primeiros lugares na tabela do Brasileirão, Internacional e Flamengo se enfrentam na quarta-feira (30), em partida atrasada, válida pela 17ª rodada do campeonato.

A bola vai rolar no Estádio Beira-Rio, localizado em Porto Alegre (RS), a partir das 19h.

O Colorado vem de uma boa vitória, conquistada no último sábado (26), diante do Atlético-MG, por 3 a 1. Alan Patrick, Alexandro Bernabei e Bruno Tabata fizeram pelos gaúchos, enquanto Eduardo Vargas descontou para os mineiros.

Com isso, o Internacional alcançou o 5º lugar, com 52 pontos. Assim, ele se encontra na zona de classificação para a pré-Libertadores, dois atrás justamente do Flamengo.

O Mengão também conquistou três pontos na última rodada, ganhando do Juventude por 4 a 2. Michael, Arrascaeta, Plata e Gabriel Barbosa balançaram as redes para o Rubro-Negro. Gilberto e Edson Carioca diminuíram para os gaúchos.

Com 54 pontos, o Flamengo ainda se encontra com possibilidades de título. No entanto, é preciso tirar uma diferença de 10 pontos para o Botafogo, faltando oito jogos para o fim do torneio.

A Rede Globo fará a transmissão do confronto pela TV aberta, assim como o Premiere pelo sistema de pay-per-view. A plataforma online Globoplay também vai repercutir todas as emoções do duelo pelas mídias digitais.