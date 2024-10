Prazo para inscrição em concurso público dos Correios com salários de R$ 6,8 mil está acabando

Oportunidades são para níveis médio e superior e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 28 de outubro de 2024

Correios. (Foto: Agência Brasil)

Termina nesta segunda-feira (28) o prazo para se inscrever no concurso público dos Correios com 3.511 novas oportunidades para início imediato em todo o Brasil. Dessas, 151 são destinadas para Goiás.

As candidaturas devem ser feitas até às 23h por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pelo processo seletivo. O valor da taxa varia de R$ 39,80 (nível médio) e R$ 42 (nível superior).

Em Goiás, as oportunidades são para o cargo de Agente de Correios – Carteiro (nível médio) e Analista de Correios (nível superior) sendo 3 para Anápolis, 6 para Aparecida de Goiânia, 27 em Goiânia, 65 em Rio Verde e 50 em Uruaçu.

No caso de Agente de Correios – Carteiro, o salário inicial é de R$ 2.429,26. Os benefícios oferecidos estão: vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400, somando uma remuneração na faixa dos R$ 4 mil.

Já no caso de cargos para nível superior, a quantia inicial é de R$ 6.872,48, podendo chegar aos R$ 8,5 mil (se acrescido de um vale-alimentação ou refeição no mesmo valor).

As especialidades a serem contratadas são advogados, analistas de sistemas, arquitetos, arquivistas, assistentes sociais e engenheiros. As provas serão aplicadas no dia 15 de dezembro.

Mais informações estão disponíveis no edital ou no site dos Correios.