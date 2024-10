Suspeito de invadir, furtar e atear fogo em estabelecimento deixa bilhete de desculpas: “amo vocês”

Jovem, de 21 anos, confessou também ser usuário de drogas e que comete crimes para sustentar o vício

Thiago Alonso - 28 de outubro de 2024

Carta foi deixada pelo suspeito. (Foto: Reprodução)

Imagine ser vítima de um crime e no final ainda receber um pedido de desculpas do suposto autor. Essa cena incomum foi registrada no município de Santa Rita do Araguaia, região Sudoeste de Goiás.

O caso, que aconteceu ao longo da semana passada, só foi repercutir nesta segunda-feira (28).

O jovem, de 21 anos, é suspeito de invadir e furtar o estabelecimento, na terça-feira (22) e depois voltar ao mesmo local e atear fogo, já na quinta-feira (24).

Contudo, na ocasião, ele deixou um bilhete, confessando a autoria e pedindo perdão pelo crime. “Desculpe pela intrusão aqui dentro. Me perdoem, mas sou dependente químico, roubo para manter o vício”, diz a carta.