Vitórias de Mabel e Vilela mostram que direita em Goiás depende cada vez menos de Bolsonaro

Apadrinhados por pelo governador, candidatos venceram nomes apoiados por Bolsonaro

Pedro Hara - 28 de outubro de 2024

Sandro Mabel, Ronaldo Caiado, Leandro Vilela e Daniel Vilela. (Foto: Jhonney Macena)

Com as vitórias de Sandro Mabel (UB) e Leandro Vilela (MDB), eleitos prefeitos de Goiânia e Aparecida, respectivamente, Ronaldo Caiado (UB) mostrou que está mais vivo do que nunca.

Os triunfos foram conquistados sobre Fred Rodrigues (PL) e Professor Alcides (PL), candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que esteve na capital no último domingo (27) e acompanhou o aliado da capital.

Em Anápolis, Caiado foi representado por Eerizania Freitas (UB), que recebeu apoio após um acordo feito com o prefeito Roberto Naves (Republicanos).

No entanto, a candidata foi derrotada ainda no 1º turno, superada por Márcio Corrêa (PL) e Antônio Gomide (PT).

Porém, Eerizania não recebeu do governador o mesmo empenho visto com Mabel e Vilela, deixando o revés na conta do prefeito.

Outro recado dado por Caiado após a abertura das urnas e eleição dos candidatos é que, em Goiás, existe direita sem Bolsonaro e que a possibilidade de o governador concorrer à Presidência da República em 2026 parece cada vez mais real.