Alerta para as donas de casa que utilizam sabão em pó na máquina de lavar

Existe uma forma correta de usar o produto, que ao respeitar, você evita grandes problemas

Ruan Monyel - 29 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@mulherdasmaquinas)

Você sabia que o uso de sabão em pó diretamente na máquina de lavar pode causar problemas, tanto nas roupas quanto no eletrodoméstico?

Muitas donas de casa optam por esse produto para garantir roupas limpas e cheirosas, mas poucas sabem que ele pode prejudicar o desempenho do equipamento e afetar a durabilidade das roupas.

Existe uma forma correta de usá-lo, e ao segui-la, você evita grandes problemas. Ficou curioso, né? Leia até o fim e descubra como fazer.

Lavar roupas é uma das tarefas domésticas mais pesadas e cansativas, realizada ao menos uma vez na semana na maioria dos lares.

Graças à máquina de lavar, esse trabalho fica muito mais simples e prático. Porém, o equipamento exige alguns cuidados para se manter 100% funcional.

Um deles é em relação ao uso do sabão em pó, que, embora indispensável, requer cuidados para evitar o acúmulo de resíduos, possíveis manchas e até mesmo danos ao equipamento.

Uma profissional compartilhou essa informação através de seu perfil no Instagram (@mulherdasmaquinas), mostrando a forma correta de usar o sabão em pó.

Basicamente, ao utilizar o produto diretamente na máquina de lavar, a parte mais pesada desce para o fundo do cesto e, com o tempo, pode ocorrer corrosão das peças do eletrodoméstico.

Além disso, o sabão em pó fica acumulado no fundo do eletrodoméstico, gerando resíduos que mancham as roupas e podem até envelhecer o tecido.

Mas, para evitar que tudo isso aconteça, não é necessário abrir mão do produto, basta diluí-lo completamente na água ao invés de colocá-lo diretamente na máquina de lavar. Assista ao vídeo com as indicações:

