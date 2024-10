CMTT abre investigação contra empresa responsável pelos radares em Anápolis

Colegiado terá 60 dias para concluir trabalhos e apresentar relatório

Pedro Hara - 29 de outubro de 2024

Fiscalização eletrônica na Avenida Presidente Kennedy. (Foto: Reprodução)

A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte de Anápolis (CMTT) abriu investigação contra a empresa responsável pelos radares de Anápolis.

Foi instaurada uma comissão com quatro integrantes para apurar possíveis irregularidades na execução do contrato firmado pela Prefeitura com a Velsis Sistema e Tecnologia Viária.

O colegiado terá 60 dias para concluir os trabalhos e o prazo poderá ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. Ao final, deverá ser apresentado um relatório minucioso e conclusivo acerca do descumprimento contratual e da penalidade aplicável.