Homem morre enquanto trabalhava em telhado de armazém de grãos

Samu foi acionado para auxiliar vítima, mas morte foi decretada ainda no local

Paulo Roberto Belém - 29 de outubro de 2024

Armazém localizado em rodovia sentido Acreúna (Foto: Divulgação)

Um homem, de 41 anos, morreu na manhã desta terça-feira (29), vítima de acidente de trabalho em um armazém localizado em Acreúna, cidade no Sudoeste Goiano.

O trabalhador estaria prestando serviço na parte superior do galpão, quando teria sido atingido por uma placa de metal, que o lançou de uma altura considerável. A mesma peça também teria esmagado a vítima.

O corpo caiu sobre um dos telhados do armazém e o Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (Samu) foi chamado para prestar primeiros socorros. No entanto, a equipe médica pôde apenas confirmar o óbito no local.

De acordo com testemunhas, não foi possível confirmar se a vítima estava usando equipamentos de proteção individual.

A Polícia Civil (PC) da cidade foi acionada para periciar o local. Caberá à instituição investigar as circunstâncias que provocaram a morte do trabalhador.