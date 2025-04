Feriado de Páscoa em Goiânia terá opção inédita de hospedagem com lazer e buffet completo, mimo no quarto e até chocolaterapia

Programação especial inclui recreação infantil, visita do Coelho da Páscoa, feijoada com samba ao vivo, apresentação de piano e experiências exclusivas para toda a família

Isabella Valverde - 16 de abril de 2025

Proposta une conforto, gastronomia e entretenimento em um só lugar, com hospedagem na categoria premium. (Foto: Divulgação)

O feriado da Páscoa em Goiânia ganhará uma alternativa inédita de lazer e descanso no coração da capital.

O tradicional Castro’s Park Hotel, conhecido pela sua estrutura de alto padrão, vai oferecer um pacote exclusivo de hospedagem com programação especial entre os dias 17 e 20 de abril.

A proposta une conforto, gastronomia e entretenimento em um só lugar, com hospedagem na categoria premium, que dá acesso a apartamentos amplos e elegantes, café da manhã especial de Páscoa, buffet temático, mimo no quarto e check-in estendido às 16h.

A programação ainda inclui recreação monitorada para crianças, apresentação de piano e até uma sessão de chocolaterapia, voltada ao relaxamento e bem-estar.

Para as famílias, a programação infantil contará com visita do Coelho da Páscoa, caça aos ovos e atividades lúdicas durante todo o feriado. Já os adultos poderão curtir uma feijoada animada com samba ao vivo, no sábado (19), com show da cantora Grace Venturini.

Segundo o hotel, as diárias podem ser adquiridas em três formatos: duas noites (18 a 19/04), três noites (18 a 20/04) ou quatro noites (17 a 20/04).

O pagamento pode ser feito por PIX com 5% de desconto, transferência bancária ou parcelado em até seis vezes no cartão de crédito, desde que a reserva seja feita com ao menos dois dias úteis de antecedência.

As reservas podem ser feitas pelos telefones (62) 9113-5911 (WhatsApp) e (62) 3096-2020, ou pelo Instagram oficial do hotel: @castrospark.

As vagas são limitadas, e o Castro’s aposta em um formato de experiência que normalmente não é oferecido em hotéis urbanos durante a Páscoa — unindo hospedagem confortável, programação temática e serviços personalizados, sem sair de Goiânia.