Homem atropela mulher após discussão em motel de Aparecida de Goiânia

Veículo do suspeito foi encontrado capotado após o crime na BR-153

Beatriz Bueno - 13 de abril de 2025

O veículo foi encontrado capotado próximo ao Centro cultural Oscar Niemeyer (Foto: Reprodução)

Na manhã deste domingo (13), um homem atropelou uma garota de programa após discussão em um motel no Setor Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. Pouco tempo depois, o carro do indivíduo foi encontrado capotado nas proximidades do Shopping Flamboyant, na BR-153.

O suspeito relatou que havia combinado um encontro com a mulher no motel. No entanto, outras três mulheres teriam entrado na suíte sem autorização, passando a fazer ameaças e exigindo transferências via PIX.

Testemunhas relataram que, após uma discussão dentro da suíte, as garotas de programa deixaram o estabelecimento a pé. Logo depois, o condutor do veículo deixou o local em alta velocidade e atingiu uma das mulheres na via. O atropelamento foi intencional, segundo relataram pessoas que presenciaram o fato.

Durante patrulhamento, o veículo envolvido foi localizado capotado próximo à BR-153, entre o Shopping Flamboyant e o Centro Cultural Oscar Niemeyer. O motorista recebeu atendimento no local por equipes de resgate e foi levado ao hospital.

Após atendimento médico, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde foi preso por tentativa de homicídio.

View this post on Instagram A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!