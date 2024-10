Últimos dias para se inscrever em concurso público de cidade turística em Goiás com salários de até R$ 4,7 mil

Seleção busca preenchimento de vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva

Paulo Roberto Belém - 29 de outubro de 2024

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Restam poucos dias para os interessados se inscreverem no concurso público da Câmara Municipal de Rio Quente, cidade localizada no Sul de Goiás. O prazo encerra nesta quinta-feira (31).

O processo é realizado via internet por meio do site do Instituto Verbena, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 80 a R$ 140.

O concurso é voltado ao preenchimento de quatro vagas, incluindo cadastro de reserva, em seu quadro efetivo com salários entre R$ 1.824,84 e R$ 4.797,81.

As oportunidades são para os cargos de Agente Administrativo (02); Auxiliar Administrativo; Controlador Interno (01) e Zelador (01), sendo que a carga horária será de 30 a 40h semanais.

O processo será composta por provas objetivas e discursivas previstas para serem realizadas no dia 17 de novembro de 2024, com questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, legislação, conhecimentos específicos e gerais.

Para mais informações a respeito do certame, leia o edital.