Aeroporto de Goiânia conclui reformas após investimentos de R$ 65 milhões; veja o que mudou

Obras foram entregues pela CCR Aeroportos, concessionária responsável por administrar o espaço

Gabriella Pinheiro - 30 de outubro de 2024

Aeroporto de Goiânia (Foto:CCR Aeroportos)

Com a conclusão das reformas, que contaram com investimentos de cerca de R$ 65 milhões, o Aeroporto Internacional de Goiânia, o Santa Genoveva, agora está de ‘cara nova’ e passa a contar com uma série de novos atributos, alguns já em operação.

As obras foram entregues pela concessionária responsável por administrar o espaço, a CCR Aeroportos, na última terça-feira (29) e tem como objetivo aumentar a segurança operacional e proporcionar um ambiente mais confortável para os passageiros.

Um dos anúncios foi o lançamento do primeiro terminal de cargas 100% refrigerado, sendo o primeiro aeroporto do Brasil a contar com a novidade. A previsão é que o início das operações comece no primeiro semestre de 2025.

O local será utilizado exclusivamente para cargas do setor farmacêutico, químico e hospitalar e contará com uma área de 2.133,31 m² e capacidade de armazenamento nas câmaras frias de 1.531,8m³.

Além dela, ocorreram também outras intervenções como: alteração da sinalização horizontal do pátio da aviação comercial e da aviação geral; adequação do balizamento (luzes e sinalização vertical); homologação das RESAs (áreas de segurança no final da pista); adequação das pontes de embarque e desembarque; instalação de elevadores; a construção de bacias de retenção e adequação do sistema de drenagem.

Também foram ampliadas as salas de embarque nacional e internacional do Terminal de Passageiros e o estacionamento, que ganhou 130 vagas.

Vale destacar que após a conclusão, o novo Terminal de Cargas entrará na fase da obtenção de licenças.